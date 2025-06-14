Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! 4 Şüpheliden 3’ü Tutuklandı

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde havuzun arızasını giderirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek’in vefatıyla ilgili bazı aile üyeleri ve toplum kesimleri durumdan şüpheleniyor. Bu sebeple resmi bir soruşturma süreci başlatıldı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Soruşturma dahilinde, olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından, bu kişilerin 3’ünün tutuklandığı bildiriliyor. Olayın detayları ve soruşturmanın gidişatı kamuoyunun merakla beklediği konular arasında yer alıyor.