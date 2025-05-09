Haberler

Manisa’da 13 Araca Zarar Verildi

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 13 araca zarar verdiği öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak’ta, sabah erken saatlerde araçlarına zarar verildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine iletti. Yapılan incelemelerde, park halindeki araçların camlarının kırıldığı, lastiklerinin patlatıldığı ve bazı otomobillerin yakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis, şüpheliyi yakalamak amacıyla hemen çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının bölgeye kar maskesi takarak geldiğini belirledi. Ayrıca, şüphelinin kullandığı güzergah çıkarılarak, giydiği spor ayakkabıdan kimliğine ulaşıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ö.A. (35), düzenlenen operasyonla Lalapaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gümüşhane’de Polisin Müdahalesi İle İntihar Engellendi

Gümüşhane'de, yabancı uyruklu bir kadının, oğlunun sınırdışı edilmemesi için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kadın hastaneye kaldırıldı.
Haberler

İsmail Yüksek, Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin oyuncusu İsmail Yüksek, Başakşehir karşılaşmasında 4. sarı kartını alarak önümüzdeki maçta yer alamayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.