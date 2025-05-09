Manisa’da 13 Araca Zarar Verildi

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 13 araca zarar verdiği öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak’ta, sabah erken saatlerde araçlarına zarar verildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine iletti. Yapılan incelemelerde, park halindeki araçların camlarının kırıldığı, lastiklerinin patlatıldığı ve bazı otomobillerin yakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis, şüpheliyi yakalamak amacıyla hemen çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının bölgeye kar maskesi takarak geldiğini belirledi. Ayrıca, şüphelinin kullandığı güzergah çıkarılarak, giydiği spor ayakkabıdan kimliğine ulaşıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ö.A. (35), düzenlenen operasyonla Lalapaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.