Manisa’da 18 Yıl Ceza Alan Kişi Yakalandı

MANİSA’DA YAKALANAN ŞAHIS

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, iki farklı suçtan dolayı toplamda 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından tespit edilip yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, 1 Nisan tarihi itibarıyla aranan şahısların yakalanması amacıyla saha çalışmaları yürüttü.

SUÇLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Bu çalışmalar sonucunda, ‘Hırsızlık’ ve ‘Hükümlünün ve tutuklunun kaçması’ suçlarından dolayı 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Y.Ö. isimli genç yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.