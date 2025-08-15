Manisa’da 19 Bin 376 Hap Ele Geçirildi

MANİSA’DA OPERASYON SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu işlem sırasında 1 kişi gözaltına alındı.

ARACINDA ARAMA YAPILDI

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında, Gebze-İzmir Otoyolu üzerindeki Turgutlu gişelerinde A.Ç. isimli sürücünün yönetimindeki araçta arama yapıldı. Arama sonuçlarında 19 bin 376 adet sentetik hap bulundu ve sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu operasyon kapsamında başlatılan soruşturma işlemleri devam ediyor.