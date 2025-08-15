Haberler

Manisa’da 19 Bin 376 Hap Ele Geçirildi

MANİSA’DA OPERASYON SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu işlem sırasında 1 kişi gözaltına alındı.

ARACINDA ARAMA YAPILDI

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında, Gebze-İzmir Otoyolu üzerindeki Turgutlu gişelerinde A.Ç. isimli sürücünün yönetimindeki araçta arama yapıldı. Arama sonuçlarında 19 bin 376 adet sentetik hap bulundu ve sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu operasyon kapsamında başlatılan soruşturma işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.
Haberler

Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 otomatik silah, 7 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. 5 kişi silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.