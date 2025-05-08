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MAnİsA’dA 24 ŞAhıs YAkAlAndI, 16’sI TUtUklAndI

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GÖZALTI OPERASYONU

Manisa ilinde gerçekleştirilen bir uygulama çerçevesinde, ifadeye yönelik aranması olan 8 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ve 5-10 yıl arasında hapis cezası olan 3 kişi olmak üzere toplamda 24 şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Yakalanan şahıslardan 16’sı, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü yaptığı bir açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

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