Manisa’da 3 Bin Sentetik Hap Bulundu

JANDARMA EKİPLERİNE BÜYÜK BAŞARI

Manisa’da jandarma ekipleri, bir adreste gerçekleştirdikleri aramada 3 bin adet sentetik uyuşturucu hap buldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yunusemre ilçesinde yaptıkları detaylı çalışmalardan sonra M.A.Ö. (18) isimli kişinin yaşadığı ikameti hedef aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada, M.A.Ö.’nün evinde 3 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olay sonrası, M.A.Ö. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.