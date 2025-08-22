Haberler

Manisa’da 30 Bin Hap Ele Geçirildi

MANİSA’DA DRUG OPERASYONU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 30 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAHISLARIN TUTUKLANMASI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö. (22) ve M.C.G. (21) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplamda 30 bin 408 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

