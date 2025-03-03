manisa-da-4-mart-elektrik-kesintileri-listesi

MANİSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Manisa’da elektrik kesintisi ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapılmakta. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mart tarihinde Manisa’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler gibi birçok ilçenin farklı bölgelerinde elektrik kesintileri olacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Manisa’da elektrik kesintisi olacak ilçeler ile mahallelerin listesi merak ediliyor. Elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler için detaylar da haberimizde yer almakta. GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayımlandığı GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek, bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi alabilirsiniz.