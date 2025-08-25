Manisa’da 7 Kilo 250 Gram Üzüm

DEV ÜZÜM SALKIMI HASAT EDİLDİ

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Hacıhalliller Mahallesi’nde üzüm üreticiliği yapan İsmet ve Özer Sarı kardeşler, tam 7 kilo 250 gram ağırlığında dev bir üzüm salkımını hasat etti. Kardeşler, daha önce 3-4 kilogramlık salkımlara denk geldiklerini ancak ilk kez bu kadar büyük bir salkım gördüklerini belirtti. Manisa’da üzüm hasadı devam ederken, bu salkım üreticileri şaşkına çevirdi.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Dede mesleğini devam ettiren İsmet Sarı, bu yılki hasatta don olayı, doğal afetler ve aşırı sıcakların bağları olumsuz etkilediğini vurguladı. Sarı, hasadın yaklaşık 15 gün gecikmeli başladığını ifade etti. “Manisa’nın Sultaniye cinsi üzümünü yetiştiriyoruz. Bu yıl hasat sırasında 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı kestik. Yeğenim kucağında zor taşıdı. Ayrıca 3 ila 4 kilogram gelen salkımlara da denk geldik. Allah nazardan saklasın, salkımlar iri ve sık taneli, arasına parmak girmiyor.” dedi.

BAKIMIN ÖNEMİ

Büyük salkımlar için özel bir uygulama yapmadıklarını dile getiren Sarı, “Sadece gününde ve zamanında bakımını yapıyoruz. Özel bir formülümüz ya da farklı bir gübre veya ilaçlamamız yok. Bilinen yöntemlerle, düzenli bakım yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Her yıl bu şekilde iri taneli salkımlar elde ettiklerini vurgulayan üretici, ancak bu yıl üzüm yetiştiricisinin verim ve fiyat konusunda beklentilerini karşılayamadığını belirtti.