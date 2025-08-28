Manisa’da 8 Bin 740 Hap Ele Geçirildi

MANİSA’DA HAP OPERASYONU

Manisa’da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 8 bin 740 sentetik hap ele geçirdi. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DENETİM ÜZERİNE YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda denetim gerçekleştiriyor. Şüpheli bir otomobilin durdurulmasıyla yapılan aramada, belirtilen miktarda sentetik hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.