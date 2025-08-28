Haberler

Manisa’da 8 Bin 740 Hap Ele Geçirildi

MANİSA’DA HAP OPERASYONU

Manisa’da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 8 bin 740 sentetik hap ele geçirdi. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DENETİM ÜZERİNE YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda denetim gerçekleştiriyor. Şüpheli bir otomobilin durdurulmasıyla yapılan aramada, belirtilen miktarda sentetik hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

