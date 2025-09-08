Manisa’da 919 sürücüye ceza kesildi

MANİSA’DA YAPILAN TRAFİK DENETİMİNDE CEZALAR

Manisa’da gerçekleştirilen kask ve kaldırım üzeri motosiklet denetimi çerçevesinde, 919 araç ve sürücüsüne toplamda 2 milyon 428 bin 811 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri, 05-07 Eylül 2025 tarihleri arasında “Kask ve Kaldırım Üzeri Motosiklet Denetimi” adı altında geniş kapsamlı bir uygulama düzenledi.

DENETİME KATILAN EKİP VE PERSONEL SAYISI

Denetimlerde 24 ekip ve 50 personel görev aldı. Bu süreçte toplamda 2 bin 255 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda kusurlu görülen 919 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

CEZA UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

Denetimlerde, 66’ncı maddeye göre kaldırım üzerinde seyreden 47 sürücü, 78/1-B maddesi gereğince kask kullanmayan 558 sürücü ve diğer maddelerden toplam 244 sürücü cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca, 43 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.