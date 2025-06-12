Manisa’da Abartı Egzoz Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN DETAYLARI

Manisa ilinde 4-9 Haziran tarihleri arasında abartı egzoz ve gürültü yapan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, toplamda 32 ekip ve 58 personelin katılımıyla bu önemli çalışmada 1.941 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

CELSELERİN SONUÇLARI

Denetimlerde araç ve sürücülerin kusurlu bulunması sonucunda toplam 322 kişiye ceza uygulandı. Uygulanan cezaların tutarı ise 1 milyon 309 bin 347 TL olarak belirlendi. Bu ceza, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) çerçevesinde abartı egzoz kullanımı nedeniyle 7 adet, yüksek ses çıkaran araçlardan kaynaklı 46 adet ve diğer kanun maddelerinden 269 adet olmak üzere dağıtıldı. Ek olarak, 72 araç da trafikten men edildi.