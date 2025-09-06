Manisa’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “AK Parti, Türkiye’nin geleceğini güçlendiriyor.” dedi. Aile yılı projesi ve kadın desteği vurgusu yaptı. “Sosyal yardımlar artırılacak.” ifadesinde bulundu. “Gençlerimize umut ve destek sunuyoruz.” şeklinde konuştu. Teşkilatın önemi hakkında bilgi verdi. “Birlikte daha güçlü Türkiye inşa edeceğiz.” dedi

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Manisa’da düzenlenen ‘AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ etkinliğine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “AK Parti döneminde, savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye’nin çehresini değiştirecek adımlar atıldı. Eser ve hizmet siyasetimizle vatandaşımızın hayatına dokunan, devletimizi daha da güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi. Buluşma, Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleşti ve birçok AK Parti yetkilisi etkinliğe katıldı.

YATIRIMLAR VE PROJELER

Programın açılışında konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, “Manisa’da 50 milyar TL değerinde yatırımların devam ettiğini” belirtti. Turgut, bu projelerin, Manisa’yı geleceğe hazırlamak amacıyla hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle gerçekleştirildiğini vurguladı. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç ise katılımcılara teşekkürlerini iletti. Bakan Göktaş, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, sosyal politikaların önemli adımlar olduğuna dikkat çekerek “Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz, ihtiyaç duyan her vatandaşımızın her daim yanında olduk” ifadelerini kullandı.

MANİSA’DA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bakan Göktaş, “Son 23 yılda Bakanlığımızın Manisa’ya 18.9 milyar lira yatırım yaptığımızı” belirtti. “Manisa’da toplam 48 kuruluş ile 822 yatak kapasitesine sahip hizmetler sunuyoruz. Kadınları güçlendiren çalışmalar ve aile destek merkezimiz ile kadınlara mesleki beceriler kazandırıyoruz” dedi. Devam eden programda, “Engelli vatandaşlarımız için çeşitli projeler hayata geçiyoruz. Evde bakım yardımı ile ailelerimizin yanındayız” diye de ekledi.

AİLE YILI ÇALIŞMALARI

Göktaş, Aile Yılı’nın önemine vurgu yaparak, “2025 yılı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle aile yılı olarak ilan edildi” dedi. “Ailemizi güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumak için önemli adımlar atıyoruz. 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirdik. Evlilik öncesi eğitim programları gibi projelerimizle herkesin yanındayız” sözleriyle destek programlarını açıkladı. Ayrıca, aile destek projeleri ile her yeni doğan bebek için destek sağlama hedeflerini detaylandırdı.

AİLE EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Aile dostu ekosistemi güçlendirmek için MÜSİAD ile imzalanan protokole değinen Göktaş, “1.025 firma dahil oldu, 300 bin çalışan bu projeden faydalanacak” açıklamasında bulundu. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın sosyal konut projelerinde genç çiftler için kontenjan ayırdığını söyledi. Aile değerlerinin korunmasının önemini vurguladı ve güçlü nesiller yetiştirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.

GÜVENLİ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Göktaş, “Bugün milletin inancı ve devletin kararlılığıyla güvenli bir Türkiye inşa edildi. Türkiye yüzyılı, ortak geleceğimiz üzerine yükselecek ve bu hedeflerin ulaşılması teşkilatlarımızın katkılarıyla mümkün olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Teşkilatın önemine dikkat çekerek, “Türkiye yüzyılının asıl mimarları sizlersiniz” dedi.