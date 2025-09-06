Manisa’da Ak Parti Buluşmaları Gerçekleşti

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMASI MANİSA’DA DEVAM ETTİ

Manisa’da düzenlenen “Ak Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin her alanda önemli değişimlere uğradığını söyledi. “AK Parti döneminde, savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye’nin çehresini değiştirecek adımlar atıldı. Eser ve hizmet siyasetimizle vatandaşımızın hayatına dokunan, devletimizi daha da güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz” diyen Bakan Göktaş, programda önemli mesajlar verdi.

YATIRIMLAR VE PROJELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, Manisa Milletvekilleri Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve diğer yetkililer yer aldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa’da 50 milyar TL’lik yatırımların devam ettiğini vurguladı. “Bunları yaparken Manisa’yı geleceğe hazırlamak için birçok projeyi hazırlıyoruz. Bunları yaparken en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan görüyoruz” şeklinde konuştu.

SOSYAL POLİTİKALAR HER ZAMAN ÖNEMLİ OLDU

Toplantıda Bakan Göktaş, sosyal politikalar alanındaki adımların önemine dikkat çekti. “Sosyal politikalar her zaman bu yolculuğun en önemli ayaklarından biri oldu. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizin yanındayız. Her daim ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” diye ekledi. Bakan, son 23 yılda sosyal yardımlar ve politikalar alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

MANİSA’DA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

Manisa’da bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Göktaş, “Son 23 yılda sadece bakanlığımızı ilgilendiren konularda 18.9 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 822 yatak kapasiteli 48 kuruluşumuzla vatandaşlarımıza her zaman ulaşılabilir hizmetler sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, aile destek merkezleriyle kadınlara mesleki beceriler kazandırıldığını da anlattı.

AİLE YILI VE GELECEK PROJELER

Bakan Göktaş, Aile Yılı’na vurgu yaparak, “Bu yıl aile yılları olarak ilan edilmiştir. Aile bizim en kıymetli değerimizdir. Güçlü aile, güçlü toplum demektir. 52’si Manisa’da olmak üzere toplam 9 bin 978 etkinlik gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, sosyal konut projelerinde genç çiftlere ayrı kontenjanlar ayıracaklarını da duyurdu.

TEŞKİLAT VE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Bakan Göktaş, teşkilatların cutsine olan önemini de vurguladı. “Sizler vatandaşımızın gönlüne dokunuyor, bu büyük vizyona güç katıyorsunuz. Türkiye yüzyılının asıl mimarları sizlersiniz. Hep birlikte ülkemizi daha büyük ideallere ulaştırmak için çalışacağız” dedi.

Bakan Göktaş, konuşmasını “Milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de sizlerle beraber yapacağız” diye sonlandırdı.