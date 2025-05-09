Manisa’da Altın Teslimi Örneği

ALTIN DOLU KESE POLİSE TESLİM EDİLDİ

Manisa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinde bulduğu içi altın dolu keseyi sahibine ulaştırmak için polis ekiplerine teslim etti. Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehzadeler Park Kafe’nin işletmecisi Oğuzhan Çırakoğlu, tuvalet alanında yerde bulduğu keseyi incelediğinde içinde altın olduğunu fark etti.

SAHİBİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Keseyi güvenlik kamerasında görüntüledikten sonra içeriğini kontrol eden Çırakoğlu, keseyi düşüren kişinin kimliğini belirleyemeyince sahibinin gelmesini bekledi. Ancak, başvuru yapılmayınca polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, keseyi tutanakla teslim alarak alanda inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyerek altınların sahibini bulmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Keseyi polis ekiplerine teslim eden Oğuzhan Çırakoğlu, “İşletmemin içerisinde bir kese bulduk. İçinde altınların olduğunu fark ettik. Altınların sahibinin bulunması için polise haber vererek keseyi teslim ettik” diye ifade etti.