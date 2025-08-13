Manisa’da Ambulans Kazası Meydana Geldi

AMBULANS KAZASI HAYAT KAYBETTİRDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen bir ambulans kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 11 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli kara yolundaki Çataltepe Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZA ANINDA YARALILAR OLDU

Edinilen bilgilere göre, Denizli yönünde giden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) yönetimindeki 33 AEP 427 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil yolcusu Sadettin İnan (57), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü M.P. ve ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanın tedavileri ise devam ediyor.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kavşağa girdiği sırada hızla gelen ambulans ile çarpışması net bir şekilde görünüyor. Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu da bu kayıtlarla gözler önüne seriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.