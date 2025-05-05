Manisa’da Aranan G.B. Yakalandı

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Manisa’da 7 ayrı yakalama kararı ile hakkında arama yapılan cezaevi firarisi bir şahıs, gerçekleştirilen bir takip sonrasında yakalandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari G.B. (36) için yürütülen çalışmalarda, şahsın bulunduğu yeri tespit etti.

KOVALAMACADA YAKALANDI

Polis ekiplerinin varlığını fark eden G.B., hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Ancak kısa sürede gerçekleşen bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda, G.B.’nin “silahla yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” gibi suçları kapsayan 7 ayrı yakalama emri ile arandığı tespit edildi. G.B.’nin toplamda kesinleşmiş 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

FİRARİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Elde edilen bilgilere göre, G.B.’nin yaklaşık iki aydır firari durumda olduğu belirlendi. G.B., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.