Manisa’da Ata Tohumu İle Satılıyor

ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİ VE ÇİFTÇİLERİN İMALAT YÖNTEMİ

Artan üretim maliyetleri sebebiyle pek çok bölgede kavun ve karpuz tarlalarda kalabiliyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, ata tohumu kullanarak üretim yapan çiftçi Yaşar Keşkekoğlu, ürünlerini oğlu Adem Keşkekoğlu ile birlikte mahalleler arasında dolaşarak satıyor. Sarıgöl’ün Bahadırlar Mahallesi’nde yaşayan Keşkekoğlu ailesi, yerli ata tohumuyla yetiştirdikleri kavun ve karpuzları traktör kasasına yükleyerek ilçenin çeşitli mahallelerinde tüketicilere ulaştırıyor.

ALTERNATİF SATIŞ YÖNTEMİ İLE BAŞARI

Tüccarların düşük fiyat vermesi ve toplama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle birçok yerde ürünler tarlada kalırken, baba ve oğulun uyguladığı yöntem üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kavunun kilosunu 15 liradan, karpuzun kilosunu ise 8 liradan sattıklarını belirten çiftçi Yaşar Keşkekoğlu, “Ürünlerimizi tarladan taze taze toplayıp doğrudan vatandaşımızla buluşturuyoruz. Kavun ve karpuzumuzun tadını bilenler ne zaman mahalleye geleceğimizi soruyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğlumla birlikte hem üretip hem satıyoruz. Ürünlerimiz bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Yerel ata tohumu ile yetiştirilen ürünlerin farklı bir aromaya sahip olduğunu ifade eden vatandaşlar, mahalle mahalle satışı yapılan kavun ve karpuzun tazeliği ve lezzetiyle öne çıktığını belirtiyor. Manisa’da yerel tarımın desteklenmesi ve üreticilerin yüzlerinin gülmesi oldukça önemli bir konu.