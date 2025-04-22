Manisa’da Bilek Güreşi Şampiyonası Kazanıldı

ELAZIĞLI SPORCULAR MANİSA’DA ZİRVEYİ HEDEFLEDİ

Okul sporları faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Manisa’da 19-20 Nisan tarihlerinde yapıldı. Bu organizasyona farklı illerden toplamda 250 sporcu katılım gösterdi. Elazığ temsilcileri, yarışmalarda gösterdikleri performansla dikkat çekerek ilk üçe adlarını yazdırmayı başardı.

SPORCULARIMIZ GURURUMUZ OLDU

Yarışmalarda Yakub Doğan, 65 kilo sol kolda Türkiye Şampiyonu olurken sağ kolda Türkiye ikinciliği elde etti. 75 kiloda mücadele eden Davyd Yusupov da hem sol kol hem de sağ kolda Türkiye ikincisi oldu. Şevval Bingöl ise 60 kiloda sağ kol kategorisinde üçüncülük elde ederek Elazığ’a büyük bir gurur daha yaşattı.

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konuya dair açıklama yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spora ve sporculara verdikleri değerin meyvelerini toplamaya devam ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Yakub Doğan 65 kilo sol kolda Türkiye Şampiyonu olurken sağ kolda Türkiye ikincisi, Davyd Yusupov ise 75 kiloda sol ve sağ kol Türkiye ikincisi, Şevval Bingöl 60 kiloda sağ kol Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımız ve emeği geçen antrenörlerimizden Yavuz Arslan, Eyyüp Genç ve Mahmut Bayraklı’ya tebriklerimizi iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.