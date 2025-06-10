Manisa’da Cenaze Töreni Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’da 6 Haziran’da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Zeyrek’in ölüm haberi, hem Manisa’da hem de CHP camiasında derin bir üzüntü yarattı. Bugün düzenlenen cenaze töreni, geniş bir katılımla gerçekleşti ve birçok kişi destek göstermek için bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU CENAZEYE KATILDI

Cenaze törenine katılan isimler arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun tören alanına alkışlarla girişi dikkat çekti. Bu anın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yan yana saf tuttu. İki lider arasında, özellikle 2023’te gerçekleşen CHP kurultayı sonrasında beliren liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle aralarındaki gerginlik gündeme gelmişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek’in vefatı üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, “Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.