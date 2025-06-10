Manisa’da Cenaze Töreni Gerçekleşti

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’da 6 Haziran’da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek’in vefatı, hem Manisa’da hem de CHP camiasında derin bir üzüntü yarattı. Bugün gerçekleştirilen cenaze törenine kalabalık bir grup katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cenaze törenine katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Kılıçdaroğlu, tören alanına girerken aldığı alkışlar dikkat çekti ve bu an, sosyal medyada geniş yankı buldu. Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yan yana saf tuttu. İkili arasında, özellikle 2023’teki CHP kurultayı sonrası yaşanan liderlik tartışmaları nedeniyle gerilim yaşandığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. “Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum.” diyerek, acısını dile getirdi.