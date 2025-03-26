Manisa’da Denetim: 229 Araç Kontrol Edildi

DENETİM FAALİYETLERİ

Manisa’da yapılan okul servislerine yönelik denetim işlemlerinde, 229 araç kontrol ediliyor. Bu denetim kapsamında kusurlu bulunan 5 araca toplamda 17 bin 912 TL idari para cezası uygulanıyor ve bu araçlardan biri de trafikten men ediliyor.

ÖZEL DENETİM SONUÇLARI

25 Mart 2025 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerinin katılımıyla 25 ekip ve 50 personelle gerçekleştirilen özel denetim sonucunda, 229 araç ve sürücüsü kontrol ediliyor. Yapılan denetim sonucunda, kusurlu görülen 5 araç ve sürücüsüne toplam 17 bin 912 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca bu süreçte 1 aracın trafikten men edildiği de kaydediliyor.