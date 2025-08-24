Manisa’da Don Felaketi Üzüm Hasadını Etkiledi

MANİSA’DA HASAT BAŞLADI

Manisa’da nisan ayında yaşanan uzun süreli don felaketi nedeniyle dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünde önemli kayıplar görülüyor. Üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalarda üzüm hasadı yaparken, hasat edilen üzümleri geniş alanlara sererek kurumaya bırakıyor. Gediz Ovası’nda ise don nedeniyle rekolte düşmesine rağmen, üreticilerin özverili çalışmaları sayesinde salkımlarda yüksek kalite dikkat çekiyor. Üreticiler, hasadını yaptıkları üzümleri zarar vermeden özel sıvılarla yıkadıktan sonra kuruması için alanlara yayıyor. Kuruma süreci ortalama 7 ile 9 gün sürüyor ve ardından üzümler özel makinelerle saplarından ayrılarak ticari olarak satılmak üzere hazır hale getiriliyor. Son yıllarda iç piyasada da artan bir talep yakalayan Sultani çekirdeksiz üzüm, Avrupa ülkeleri ve Rusya’da büyük rağbet görüyor.

REKOLTE DÜŞÜK, KALİTE YÜKSEK

Düşük rekolteye rağmen kaliteli ürünler yetiştirdiklerini ifade eden Saruhanlılı çiftçi ve AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, “2025 yılına buruk başladık. 10 Nisan’da yaşanan don felaketinin ardından kalan üzümleri hasat etmeye çalışıyoruz. Hasadımızın 5. günü olmasına rağmen yaklaşık 10’da 1 oranında mahsul toplayabildik. İlçemizde bu zarardan sonra yüzde 90 civarında bir hasar oluştu. Fakat kalan üzümlerle ‘Allah bereketini versin’ diyerek hasata başladık. Üzüm kalitesi güzel, çünkü mahsul az olduğu için asmalar kendilerini toparlayabiliyor. Biz TARSİM’den eylül ayında ödeme bekliyoruz. Düşük rekolte nedeniyle hemen paraya çevrilecek giderlerimiz var ve tarım ödemelerinin öne alınması çiftçimiz için yararlı olacaktır” dedi.

SEZONDA SANCILI BAŞLANGIÇ

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise üzüm hasat sezonunun rekolte kaybından dolayı sancılı başladığını belirtti. Okur, “Üzümün başkenti Saruhanlı bu yıl hasada sancılı girdi. TARSİM raporlarına göre, ilçemizde yüzde 80 ile 85 arasında bir hasar oluştu, bu da çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiğimiz mahsulün kalitesinin yeterince iyi olamaması bizi üzüyor. Yıl içerisinde yaşanan don afatı nedeniyle üzüm rekoltemiz yüzde 80 civarında düştü. Ancak sevindiğimiz nokta, ilçemizde TARSİM sigortası poliçelerinin yüzde 70 oranında mevcut olması. Bu poliçelerin bir an önce çiftçilere ödenmesini bekliyoruz, çünkü çiftçilerimiz hasat dönemi sonrası borçlarını ödemekle yükümlü ve şu anda sıkıntı yaşıyorlar” diye konuştu.

Başkan Okur, geçmiş yıllarda17 ile 45 bin ton arasında rekolte elde ettiklerini, bu yıl ise 8 bin tona kadar düştüğünü ifade ederek, “Geçmiş yıllarda kuru üzümün başkenti Saruhanlı 40-45 bin ton üzüm hasadı üretirken, bu yıl 8-10 bin tonlara kadar düştü. Durumun daha da kötüleşmesini bekliyoruz, çünkü bağlardan elde edilen verim oldukça düşük. Bu durum hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp” dedi.