Manisa’da Don Zararı Tespit Edildi

ZİRAİ DONUN ZARARLARI VE TESPİT ÇALIŞMALARI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Manisa’daki zirai don nedeniyle hasar gören üzüm bağlarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Yaptığı açıklamada, “İlk tespitimize göre üzüm ağırlıklı olmak üzere, kiraz, şeftali, kayısı, ayva, armut, badem, ceviz, erik, zeytin gibi ürün gruplarında 812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı” diye belirtti. 10-11 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don afetinin etkilerini görmek üzere Manisa’ya giden Gizligider, Saruhanlı ilçesinde üzüm bağlarını ziyaret etti. Burada üreticiler ile afetle ilgili sıkıntılarını paylaştı. Ziyaret sırasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Manisa milletvekilleri gibi isimler de yer aldı.

MANİSA’DA ZARAR GÖREN ÜRETİCİLER

Gizligider, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın geçmiş olsun dileklerini sunmak istiyorum. Son yılların en büyük afetini yaşadık. Manisa ile birlikte 34 ilimizin bu afetten etkilendiğini belirtti. Manisa’nın tarım sektöründe önemli bir yer tutan bir il olduğunu vurgulayarak, 10 Nisan gece yarısında meydana gelen soğuk havayı açık bir şekilde anlattı. 17 ilçenin bu durumdan etkilendiğini ve Saruhanlı bölgesinin özellikle ağır zarara uğradığını aktardı. Ayrıca Gediz Nehri çevresindeki çukur alanların etkilendiğini dile getiren Gizligider, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve 184 teknik personelin sahada görev aldığını söyledi.

SİGORTA YAPTIRMA ÇAĞRISI

Bakan Yardımcısı Gizligider, Manisa’da 12 bin 820 çiftçinin ‘zirai don’ sigortası yaptırdığını belirtti ve “Bu en önemli tedbirimizdi. Manisa’nın bilinci yüksek, bağlarda sigortalılık oranı yüzde 54” dedi. Saruhanlı’da ise bu oranın yüzde 75 olduğunu ifade eden Gizligider, çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları için çağrıda bulundu. “Artık iklimler değişti, birlikte yaşıyoruz. Bu bağlar bizim çocuklarımızın ekmeği.” ifadesini kullandı. Üreticilere devletin sunduğu destek ve kolaylıklar hakkında bilgi veren Gizligider, “Geçici ekspertiz süreci başladı ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.” dedi.

GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK

Zirai don olayının ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini ifade eden Gizligider, “Meclis, tüm partilerin katılımıyla bir komisyon kurdu. Bu süreçte gereken tedbirler alınacak.” şeklinde konuştu. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olmanın önemini vurgulayan Gizligider, “Zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zararları için devlet destek verecek.” dedi. Ayrıca, tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi konusunda gerekli adımlar atıldığını belirtti. Tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni tedbirler almak için hazırlıklı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, ilçeye yapılması planlanan sanayi alanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.