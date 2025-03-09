Manisa’da Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

ANLAMLI BİR PROGRAMLA KUTLAMA

Manisa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, anlam dolu bir etkinlikle kutlandı. Vali Vahdettin Özkan ve Eşi Dr. Ruhan Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin düzenlediği iftar programında, merkezden hizmet alan kadınlar ve çocuklarla bir araya geldi. Vali Özkan, “Kadınlar; toplumsal düzenin inşasını ve rehberliğini yapan öncülerdir.” diyerek, toplumun el birliğiyle çalışarak kadınların her alanda daha güçlü bir şekilde yer almasının önündeki engelleri aşması gerektiğini vurguladı.

KADINLARIN ÖNEMİ VE ROLLERİ

Vali Vahdettin Özkan, kadınların medeniyetin temel taşları olduğunu belirtti ve kadınların şefkat kahramanları olarak toplumdaki önemli rollerini dikkat çekti. Toplumsal huzurun sağlanmasında kadınların büyük bir öneme sahip olduğuna değinen Vali Özkan, “Kadınların rehberliği, toplumsal barış için en önemli unsurlardan biridir. Hepimiz el birliğiyle, kadın haklarını savunmalı ve bu hakları ihlal eden her türlü olaya karşı durmalıyız.” sözlerini dile getirdi.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Eğitim ve toplumsal farkındalığın önemine de dikkat çeken Vali Özkan, eğitimle kadına yönelik şiddet ve ötekileştirmenin önlenebileceğini, bunun için tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadının Güçlenmesi” genelgesi ve bu kapsamda kurulan ‘Kadını Güçlendirme Kurulu’ hakkında bilgi veren Vali Özkan, “Esas olan bütün kurumların bu mevzuatı çok iyi bir şekilde uygulaması ve tüm toplumun bunu benimsemesidir. Ben tekrar bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

– MANİSA