Manisa’da Ekmek Pişirme Geleneği Canlandı

MAHALLE FIRMALARIYLA EKONOMİK DESTEK

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde yaşayan yerel halk, fırınlarında pişirdikleri ekmeklerle ailelerinin ekonomik durumuna katkı sağlıyor. Odun ateşinde ekşi mayayla yapılan bu ekmekler, bayatlamaması ve ekonomik olması sayesinde giderek daha fazla tercih ediliyor. Manisa’nın merkezine 130 kilometre uzaklıkta olan bu mahallede, halk kendi fırınları aracılığıyla ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

TAZE EKMEK İÇİN PRATİK YÖNTEMLER

Mahalle sakinleri, haftalık veya aylık olarak ekmek yapabiliyor. Fazla ekmekler, buzdolabı ve derin dondurucularda saklanarak her zaman taze ekmek bulunmasını sağlıyor. Ayrıca kadınlar, hamur hazırlama aşaması ile birlikte erkeklerle iş birliği yaparak ekmek pişirme sürecini yürütüyor. Yıllardır süregelen bu gelenek, ailelerin beraber vakit geçirmesi ve ekonomik fayda sağlaması açısından önemli bir yer tutuyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERİN FAYDALARI

Bölgedeki halk, ekmek yapımının hem ekonomik hem de sağlık açısından avantajlı olduğunu ifade ediyor. Recep Kara, bu konuda “Yıllardır mahalle aralarında yapmış olduğumuz fırınlarda ekmeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Kendi yaptığımız ekmekler daha uzun süre dayanıyor. Ekmek fazla olursa buzdolabında ya da derin dondurucuya koyarak saklıyoruz.” diyor. Yöre halkı, bu geleneği sürdürmeye devam ederek, hem lezzetli hem sağlıklı ekmekleri sofralarına taşımaya devam ediyor.