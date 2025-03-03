Manisa’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

MANİSA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Manisa’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde Manisa’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bildiriliyor. Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler gibi birçok ilçede farklı noktalarda elektrik kesintileri olabiliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Manisa’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geleceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor. Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesi, GDZ Elektrik Dağıtım’ın internet sitesinde yayınlanıyor. Bu siteden bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.