Haberler

Manisa’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

manisa-da-elektrik-kesintisi-yasanacak-ilceler

MANİSA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Manisa’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde Manisa’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bildiriliyor. Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler gibi birçok ilçede farklı noktalarda elektrik kesintileri olabiliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Manisa’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geleceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor. Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesi, GDZ Elektrik Dağıtım’ın internet sitesinde yayınlanıyor. Bu siteden bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Haberler

Suruç’ta Trafik Kazası: 4 Ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, sağlık ekipleri ölenlerin kimliklerini tespit etti.
Haberler

İnegöl’de Motosikletli Kişi Mağaza Camını Kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletli kişi, mobilya mağazasının camlarını taşla kırarak kaçtı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.