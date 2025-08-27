Manisa’da Engelli Park Yerleri Denetimi Yapıldı

ENGELLİ PARK YERLERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’da yapılan denetimlerde, engelli park noktalarında kuralları ihlal eden 79 araç ve sürücüsü belirlenerek, toplamda 115 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde “Engelli Park Yerleri Denetimi” adı altında bir kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

KUSURLU ARAÇLAR BELİRLENDİ

Denetim sırasında toplamda 317 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu süre zarfında kusurlu görülen 79 araç için 115 bin 550 TL para cezası kesilirken, 3 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi. Engelli bireylerin park yeri kullanımının önemi bir kez daha vurgulandı.