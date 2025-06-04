Haberler

Manisa’da FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ ÜYESİ BİR ŞAHIS YAKALANDI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakolu ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, “Silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma” suçundan aranan A.İ.D. (45/E) isimli şahıs gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahıs, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Zanlı Suçüstü Yakalandı

Samsun'da pazar yerlerinde yankesicilik yapan 41 yaşındaki bir kişi, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlığın tutarı 15 bin 500 lira olarak belirlendi.
Haberler

Amasya’da Salıncaktan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Ordu'ya seyahat eden Duran ailesi, Amasya'da mola sırasında 4 yaşındaki Yağız D.'nin salıncağının devrilmesi sonucu ciddi yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.