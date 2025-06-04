Manisa’da FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ ÜYESİ BİR ŞAHIS YAKALANDI
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakolu ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, “Silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma” suçundan aranan A.İ.D. (45/E) isimli şahıs gözaltına alındı.
İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan şahıs, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.