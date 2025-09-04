Manisa’da Gediz Kavşağı İncelendi

ÇAĞDAŞ ULAŞIM PROJESİ İNCELEMELERİ

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile beraber Manisa-İzmir-İstanbul yolu trafiğini rahatlatacak Gediz Köprülü Kavşak’ta incelemelerde bulundu. Bu incelemelere ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da katıldı. Karayolları yetkililerinden bilgi alan heyet, kavşağın tamamlanmasıyla birlikte şehir trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını belirtti.

TRAFİK DÜZENİ VE KAZA ORANLARI

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gediz Köprülü Kavşağı’nın şehir için en kritik noktalarından biri olduğunu belirtti. “Bu kavşak hem Turgutlu, hem Akhisar, hem de İzmir istikametine giden trafiğin düğüm noktası. Çalışmaların bitmesiyle trafik akışı sağlıklı hale gelecek, kaza oranları düşecek.” diyerek projenin önemini vurguladı. Bahadır Yenişehirlioğlu da kavşağın bölge açısından kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Gediz Köprülü Kavşağı günlük ortalama 31 bin aracın geçtiği, hafta sonu ve yaz aylarında 50 binlere ulaşan yoğun bir noktadır.” ifadesini kullandı.

PROJE DETAYLARI VE MALİYETİ

Yenişehirlioğlu, projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacağını belirtti. 07 Mart 2024’te ihalesi yapılan, 25 Mart’ta yüklenici firmaya teslim edilen ve 608 milyon TL sözleşme bedeli olan projede mevcutta yüzde 68 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını açıkladı. Bugüne kadar 413 milyon TL harcama yapıldığı bilgisini veren Yenişehirlioğlu, proje kapsamında 3 bin 92 metre bölünmüş yol, 4 bin 485 metre tek yol, 126 metre uzunluğunda 3 köprü ve diğer alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

ULUSAL YATIRIMIN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” sözlerini hatırlatan Yenişehirlioğlu, “Gediz Kavşağı sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Manisa’nın büyüyen yapısına verilen güçlü bir cevaptır. İnşallah 2026 yılı içerisinde bu önemli yatırımı Manisa’nın hizmetine sunacağız.” şeklinde ifade etti.