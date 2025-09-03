Haberler

Manisa’da Gediz Ovası’nda ürün sergileri

ÜRÜN SERGİLERİ KURUTMALIK ÜRÜNLERLE DOLDU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası’ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renkleniyor. Ovada, özellikle dünya çapında bilinen sultani çekirdeksiz üzümün kurutma işlemleri sürüyor. Üzümle birlikte, domates ve biber de kurutma sergilerinde yer alıyor ve bu durum tarım arazilerinde görsel bir şölen sunuyor.

TARIM ARAZİLERİ HAZIRLANIYOR

Üreticilerin ürünleri yan yana dizilerek kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarında göz kamaştırıyor. Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken, diğer yandan tarlalarını süren üreticiler de arazilerini yeni sezon için hazırlıyor. Bu faaliyetler, bölgedeki tarımsal üretimi destekleyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.