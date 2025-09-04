Manisa’da Genç Kıza Hakaret Edildi

MANİSA’DA HAKARET OLAYI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Manisa’da bir kişi, genç bir kıza hakaret ediyor. Öne çıkan görüntüler, oldukça dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre, Manisa’da bir genç kız hastaneye giderken, bir şahıs sözlü saldırıya maruz kalıyor. Bu şahıs, genç kıza “Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun” diyerek ahkam kesiyor. Bu olay sosyal medyada büyük bir tepki alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Olayın videosu yayımlandıktan sonra, birçok kişi bu tutumu kınadığı yorumlarda bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları, genç kıza yöneltilen sözlerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Bu tür davranışların toplumsal normları zedelediği düşünülüyor. Genç kızın yaşadığı bu olumsuz durum, sosyal medyada geniş bir yankı buluyor ve birçok kişi benzer olayların önlenmesi gerektiğini dile getiriyor.