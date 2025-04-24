Manisa’da Gençler Basketbol Şampiyonu Tamamlandı

MAÇLARIN TAMAMLANMASI VE SONUÇLARI

Manisa’da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları sona erdi. Tarık Almış Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takım katıldı. Açılış karşılaşmasında Almanya’dan Porsche BBA, Aliağa Petkimspor’u 89-60’lık skorla mağlup etti. 22 Nisan’da başlayan bu turnuvanın ilk günündeki diğer karşılaşmalarda, Belçika’dan Filou Oostende Almanya’dan Telekom Baskets Bonn’u 95-88; Sırbistan’dan KK Spartak Office Shoes, Çekya’dan ERA Nymburk’u 92-73’lik skorla yenmeyi başardı. Ev sahibi takım Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana’ya 80-51 oranıyla kaybetti.

ÖNEMLİ MÜSABAKALAR VE SONUÇLARI

Dün gerçekleştirilen müsabakalarda ise Filou Oostende, Galatasaray’ı 90-68; Aliağa Petkimspor, Bosna Hersek’ten Igokea m: tel’i 67-54; Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Pallacanestro Reggiana’yı 101-71; TOFAŞ ise KK Spartak Office Shoes’u 86-74’lük skorla mağlup etti. Bugünkü karşılaşmalarda ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle oldu: Igokea m: tel: 77 – Porsche BBA: 90, Galatasaray: 75 – Telekom Baskets Bonn: 85, TOFAŞ: 96 – ERA Nymburk: 75, Rytas Vilnius: 110 – Manisa Büyükşehir Belediyespor: 51.

GRUP AŞAMASININ SONUCU VE YARI FİNALE GEÇEN TAKIMLAR

Bu sonuçlarla birlikte organizasyonun grup aşaması tamamlanmış oldu. Gruplarını lider olarak bitiren takımlar Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ, yarı finale geçme hakkı kazandı. Diğer takımlar ise sıralama maçına çıkacak. Turnuvanın 27 Nisan’da sona ereceği belirtilirken, sıralama maçları yarın gerçekleştirilecek.