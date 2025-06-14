Manisa’da Gözaltı Kararı Alındı

GÖZALTI KARARI VE TUTUKLAMALAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun olmadığını iddia edilen Z.M, havuz inşasında rol oynadığı düşünülen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanların standartlara aykırı bir şekilde dizaynını ve montajını yaptığı belirtilen N.B, ve bilirkişi raporunda hatalı montaj gerçekleştirdiği öne sürülen H.İ. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, dört şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M, N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAÇAK AKIM RÖLESİ VE YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişi raporuna göre, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra, havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri de ortaya çıktı. Ön tespitlerde, sökülüp test edilen havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını gerçekleştirenlerin kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve şu ana kadar Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan ile kızı Nehir Zeyrek’in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin ise şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

OLAYIN ARKA PLANI VE SONUÇLAR

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamında havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Ayrıca, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmeyen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı; her iki şüpheli, 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.