Haberler

Manisa’da Gürültü Yapan Araç Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Manisa’da emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlarla ilgili olarak yapılan kontrollerde 517 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 460 TL idari para cezası uygulandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Birimleri; 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında, 47 ekip ve 75 personelle ‘abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar’ için denetimler gerçekleştirdi.

DENETİMDE KONTROL EDİLEN ARAÇ SAYISI

Bu denetimlerde toplam 2 bin 805 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 517 araç ve sürücüsüne verilen ceza detaylarına göre; 14 sürücü abartı egzoz kullanımı sebebiyle, 31 sürücü yüksek ses çıkarma sebebiyle, 472 sürücü ise diğer kanun maddeleri gereğince cezalandırıldı. Ayrıca, denetimler neticesinde 68 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için gürültü kirliliğine neden olan egzozlu motosiklet ve otomobillere yönelik denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bitlis’te Afad Eğitimleriyle Gönüllü Oluyorlar

Bitlis'te öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, AFAD’ın düzenlediği arama-kurtarma eğitimleriyle gönüllü ekip oluşturarak afetlere anında müdahale için hazırlık yapıyor.
Haberler

Rize’nin Yaylaları Karla Kaplandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor ve Kavron yaylaları, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kaçkar Dağları'nın muhteşem görüntüsü, dinlenmek isteyenler için eşsiz manzaralar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.