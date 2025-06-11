Manisa’da İki Şüpheli Gözaltına Alındı

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

TEKNİK BULGULARA GÖRE YENİ GÖZALTI TALEPLERİ OLACAK

Raporda belirtilen bulgular doğrultusunda olayın yaşandığı havuzun bakımından sorumlu olan Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bilgilendirmeyen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirileceği ve yeni gözaltı talimatlarının çıkabileceği öğrenildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Yunusemre ilçesinde bulunan evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasında bir arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeyrek, 9 Haziran’da hayatını kaybetti.