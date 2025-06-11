Manisa’da İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

SORUŞTURMA SONRASI ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı. Bu rapora göre, olayda ihmali olduğu belirlenen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumundan haberdar olmadığı tespit edilen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden görevli Ahmet S. gözaltına alındı.

YENİ GÖZALTILAR OLACAK

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda, soruşturmanın derinleştirileceği ve yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine yönlendirilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek’in evinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olay yerinde itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

TEKNİK TESPİTLER YAPILDI

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif çalışmaları yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğu vurgulandı. Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına karşın sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği ve villanın ana şalterinde kaçak akım koruma önleminin olmadığı belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu raporda yer aldı. Yapı ruhsatına ilişkin detaylarının da ekleneceği bilirkişi raporunun tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi. Teknik incelemelerin ardından, olayın nasıl geliştiği ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği ifade edildi. 6 Haziran akşamında evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.