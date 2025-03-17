Manisa’da IPARD Projelerine 104 Milyon Hibe

TÜRKİYE VE AB ORTAKLIĞIYLA HİBE DESTEKLERİ

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile yürütülen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere çeşitli alanlarda hibe destekleri sunmaya devam ediyor. Manisa’da toplam yatırım maliyeti 148 milyon lira olan 10 projeye, 104 milyon lira hibe desteği sağlaması planlanıyor. Manisa’daki IPARD III Programı 2. Çağrı İlanı kapsamında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri doğrultusunda destek almaya hak kazanan 10 proje için değerlendirme süreci tamamlandı.

TKDK Manisa İl Koordinatör Vekili Murat Akın, Manisa’da sözleşme imzalanan projelerin toplam yatırım tutarının 148 milyon lira olduğunu belirtti. Akın, projelerin tamamlanması ile birlikte 104 milyon lira hibe desteği sağlanacağını ve bu yatırımların Manisa ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Ayrıca, “2008 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Manisa ilimizde 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Kurulduğu günden bu yana desteklenen toplam 638 projeye 535 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 2 milyar 183 milyon lira hibe ödemesi yapılmıştır. Bu hibeler sayesinde Manisa’da yaklaşık 1 milyar 265 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 4 milyar 166 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir.”

Murat Akın, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunan Bakanlığın, TKDK aracılığıyla 2024 yılı içinde IPARD III Programını yürürlüğe alacağını ve üretim ile istihdam odaklı yeni yatırımların hayata geçirilmesine destek olmaya devam edeceğini belirtti. Bunun yanı sıra, “IPARD III Programı’nın yeni proje çağrısının Mart 2025 içinde tüm 81 ili kapsayacak şekilde ilan edilmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.