Manisa’da Işık Denetimi Yapıldı, 7 Araç Men

DURUMU BİLDİREN DENETİMLER

Manisa’da emniyet güçleri, standart dışı ışık donanımı ve mevzuata aykırı ışık kullanan araçlarla sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. 25 Ağustos tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyon amirlikleri tarafından yürütülen denetimlerde, toplam 540 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

CEZAEVİ VE TRAFİKTEN MEN

Yapılan denetimlerin sonucunda 7 sürücüye arızalı ışık donanımı kullanmaktan, 6 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı takmak ve kullanmaktan, 3 sürücüye sis farı kullanmaktan ve 1 sürücüye teknik değişiklik yapmaktan dolayı toplam 17 bin 874 TL tutarında ceza uygulandı. Ayrıca, kusurlu bulunan 7 aracın trafikten men edildiği de belirtildi.

ÖNEMLİ

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

