Manisa’da Jandarma 19 Bin Hap Ele Geçirdi

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu ciddi olayda 1 kişi gözaltına alındı. Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında, Gebze-İzmir Otoyolu üzerindeki Turgutlu gişelerinde A.Ç. isimli sürücünün yönettiği araçta arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ

Yapılan detaylı aramalar sonrasında toplam 19 bin 376 adet sentetik hap bulundu. Araç sürücüsü A.Ç. hemen gözaltına alındı ve operasyonla ilgili soruşturma halen devam ediyor. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

