Manisa’da Jandarma 19 Bin Hap Ele Geçirdi

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu ciddi olayda 1 kişi gözaltına alındı. Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında, Gebze-İzmir Otoyolu üzerindeki Turgutlu gişelerinde A.Ç. isimli sürücünün yönettiği araçta arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ

Yapılan detaylı aramalar sonrasında toplam 19 bin 376 adet sentetik hap bulundu. Araç sürücüsü A.Ç. hemen gözaltına alındı ve operasyonla ilgili soruşturma halen devam ediyor. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.