Manisa’da Jandarma Ekipleri Silah Buldu

JANDARMA EKİPLERİ RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRDİ

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri, iki kişinin ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, A.G.A. (1996/E) ve H.U. (1980/E) isimli şahısların evlerinde yapılan aramada toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

ŞAHISLAR ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli süreç başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen kişilerin durumu, H.U. (1980/E) için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla sonuçlanırken, A.G.A. (1996/E) tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.