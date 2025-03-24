Manisa’da Jandarmadan Sahte Gübre Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Manisa’da jandarma ekipleri, Salihli, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde 29 ton sahte gübre ele geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Salihli’nin Yılmaz Mahallesi ve Gölmarmara’nın İhsaniye Mahallesi’nde sahte gübre satışı yapıldığına dair ihbar alarak harekete geçti.

ARAMA VE ELE GEÇİRME İŞLEMLERİ

Salihli ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve TEM Şube Müdürlükleri, Gölmarmara ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O. (58) adlı kişinin ikametinde yaptıkları aramada 18 ton, A.U. (47) isimli şahsa ait depoda ise 11 ton sahte gübreye ulaştı. Toplamda 29 ton sahte gübre ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen sahte gübreler jandarma tarafından incelenerek el konuldu. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın detayları ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.