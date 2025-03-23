Manisa’da Kaçak Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı gerçekleştiren iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarma, Yaylaköy Mahallesi’nde alınan ihbar üzerine hızlı bir şekilde hareket etti ve şüpheli G.K. (45/E) ve M.Y.A. (46/E) kaçak kazı yaparken suçüstü tespit edildi.

OLAYDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Olayın devamında, kaçak kazıda kullanılan 1 adet dedektör ve çeşitli aletler ile sözde alan tarama metalleri de ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi.