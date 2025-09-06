Manisa’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

MANİSA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, birçok kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçiriliyor. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A. (36/E) isimli şahsın gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara sattığına yönelik bilgilere ulaşıyor. 4 Eylül tarihinde adli makamlardan alınan izinle şüphelinin aracında bir arama yapılıyor. Yapılan aramada; 137 adet elektronik sigara, 530 paket gümrük kaçağı sigara ve 41 kutu nikotin sakızı bulunuyor. Ele geçirilen malların ardından olayda kullanılan araç, yediemin otoparkına çekiliyor. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatılıyor.