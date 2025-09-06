Haberler

Manisa’da Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

MANİSA’DA YAKALANAN KAÇAK TUTUN

Manisa’da jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta 350 kilo kıyılmış kaçak tütün tespit etti. Edinilen verilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, yapılan analiz çalışmaları neticesinde Diyarbakır’dan Manisa’ya kaçak tütün taşındığına dair bilgi aldı.

KONTROLDEDİ YAKALAMA

KOM Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-300 karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 53 yaşındaki Ş.Z. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan inceleme sonucunda 350 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemler başlatıldı.

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

