Manisa’da Kaçırma ve Fidye Operasyonu

ÇETE OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaçırılan bir şahsı Manisa’nın Yunusemre ilçesine götürerek gasbeden çete, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği’nin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Çete üyesi 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

FIDYE TALEBİ VE ŞİKAYET

Olay, 22 yaşındaki O.T.’nin İzmir’in Karabağlar ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilmesiyle başladı. O.T., zorla götürüldüğü Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evinde şüpheliler tarafından gasbedilerek babasından 25 bin TL fidye istendi. Serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen zanlılar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.