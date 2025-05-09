Manisa’da Kafe İşletmecisi Altın Kese Buldu

POLİSE TESLİM EDİLEN ALTIN DOLU KESE

Manisa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin tuvalet kısmında bulduğu altın dolu bir keseyi, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Şehzadeler ilçesinde hizmet veren Şehzadeler Park Kafe’nin işletmecisi Oğuzhan Çırakoğlu, tuvalet alanında yerde bir kese buldu. Keseyi kontrol eden Çırakoğlu, içerisine altın konulduğunu fark etti. Keseyi güvenlik kamerasında kaydedip içeriğini inceledikten sonra, keseyi düşüren kişiyi tespit edemedi.

KAFENİN İŞLETME SAHİBİ SÜREÇİ ANLATTI

İşletme sahibi Çırakoğlu, bir süre altınların sahibinin gelmesini bekledikten sonra, bir başvuru olmadığı için polisle iletişime geçti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek alanda inceleme gerçekleştirdi. Altın dolu kese, tutanakla polis ekiplerine teslim edildi. Güvenlik kameraları üzerinden kafeye gelen müşterileri inceleyen polis, altınların sahibini bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Keseyi polise teslim ettiklerini belirten Oğuzhan Çırakoğlu, “Temizlik görevlisiyle birlikte bir kese bulduk. İçinde altınların olduğunu fark ettiğimizde, sahibinin bulunması için polise haber verdik ve keseyi polis ekiplerine teslim ettik” ifadelerini kullandı.