Manisa’da Kamyonet Mobilya Mağazasına Girdi

KAZA ANIDAN GELİYOR

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, iddialara göre sürücü Kadir Çetin, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bu durum sonucunda kamyonet, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak bir mobilya mağazasına giriyor. Kazanın ardından yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırılıyor. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

KAZA YERİ VE SEAİF MÜDAHALE

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi’ndeki 8 Eylül Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Kadir Çetin’in kullandığı 45 ACG 926 plakalı kamyonet, sürücüsünün tansiyon rahatsızlığı yaşaması sebebiyle kontrolden çıkıyor. Bu durumda önündeki araca çarptıktan sonra cadde üzerindeki bir mobilya mağazasına savruluyor. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapıyor. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kadir Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kaza anında mağaza girişinde kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçiyor. Ancak kazanın etkisiyle mağazada büyük çapta maddi hasar oluşuyor. Kazanın anı, iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntüleniyor. Görüntülerde kamyonetin hızla mağazaya girdiği anlar yer alıyor. Bu kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.