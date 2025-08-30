Manisa’da Kamyonla Araç Çarpıştı

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır toplam 8 kişi yaralandı. Kula’dan Salihli yönüne seyahat eden S.T. (24) yönetimindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı’nda Abdülbaki Ö. (47) idaresindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralananlar arasında Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yer aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan B.D. ve M.C’nin sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Kazanın ardından araç sürücüleri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu kaza, trafik güvenliği açısından dikkat çeken bir olay olarak kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.