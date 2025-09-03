Manisa’da kayıp engelli bulundu, ölü

DERE YATAĞINDA BULUNAN KİŞİ
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan görme engelli bir kişi yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Kale Mahallesi’nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Bozdemir’den, 5 gündür haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Aldıkları ihbar doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda Bozdemir’in cesedini, mahalle yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında buldu.
OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ
Bozdemir’in cesedi, gerekli incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna otopsi için gönderildi.